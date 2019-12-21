На третьем этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция) стартовала мужская гонка преследования. Спортсмены ушли на дистанцию в 15:00 по московскому времени, бесплатная прямая трансляция доступна по ссылке.

Биатлонистам предстоит преодолеть 12,5 километров с четырьмя огневыми рубежами, за каждый промах предусмотрено прохождение штрафного круга. Стартовые номера распределяются в соответствии с местами, занятыми в спринте. Таким образом, первым гонку начал победитель спринта немец Бенедикт Долль, вторым стартует норвежец Йоханнес Бё, третьим — француз Кентен Фийон-Майе.

У России первым на старт выйдет Александр Логинов, у него 11-й номер. Никита Поршнев побежит 24-м, Матвей Елисеев — 28-м. Под 30-м номером стартует Евгений Гараничев. Дмитрий Малышко уйдет в гонку 41-м, Эдуард Латыпов — 55-м.