Футбольный клуб «Ростов» проведет первый зимний тренировочный сбор в Абу-Даби. Об этом сообщает пресс-служба команды на официальной странице в «Твиттере».

Команда под руководством Валерия Карпина будет готовиться а Абу-Даби в период с 11 по 25 января. Пока неизвестно, кто будет соперниками россиян по матчам, запланированным в рамках сбора.

Однако известно, что после Абу-Даби «Ростов» сыграет на товарищеском турнире в Катаре, который будет проходить с 1 по 9 февраля. Подопечные Карпина сыграют несколько товарищеских матчей, их соперниками станут московские «Локомотив» и «Спартак», а также белградский «Партизан».

Напомним, «Ростов» ушел на зимний перерыв на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата России. Команда Карпина набрала 34 очка и опережает ЦСКА и «Локомотив» по дополнительным показателям.