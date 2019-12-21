Губерниев унизил Сёмина в ответ на фразу о говорящем попугае

Известный комментатор Дмитрий Губерниев продолжил словесную перепалку с главным тренером московского «Локомотива» Юрием Сёминым.
Конфликт начался с того, что Губерниев прокомментировал признание Сёмина лучшим тренером 2019 года. Губерниев заявил, что так проголосовать могли лишь серебряные олени. В ответ на это Сёмин опубликовал фото с полученной статуэткой и подписал, что серебряные олени лучше говорящих попугаев.
«Ох и умыл меня Юрий Сёмин! Ох, умыл!», — написал Губерниев в своем канале в Телеграме. Он заявил, что при успехах гимнасток, легкоатлетов, синхронисток и многих других представительниц различных видов спорта нельзя называть лучшим тренером команды, результат которой в Лиге чемпионов «оказался пшиком».
Напомним, Семин возглавляет «Локомотив» с 2016 года. Ранее он работал в команде с 1992 по 2005 год и с 2009 по 2010. На данный момент «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице. В Лиге чемпионов «железнодорожники» выступили неудачно: заняли четвертое место в группе и не вышли в плей-офф.
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