Бывший российский боксер Николай Валуев поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Денисом Лебедевым и представителем ЮАР Табисо Мчуну.

По мнению Валуева, Лебедеву удастся одержать досрочную победу. Он подчеркнул, что россиянин вернется на ринг после перерыва и постарается стать обязательным претендентом на бой за звание чемпиона мира.

Валуев оценил Мчуну как крепкого середняка и отметил, что он испытывает такие же проблемы с выносливостью, как и Лебедев. Южноафриканец имеет шансы на победу в том случае, если по ходу поединка окажется более выносливым, чем россиянин.

«Я очень надеюсь, что Лебедев найдёт ключ к Мчуну до пятого раунда и победит досрочно», — сказал Валуев, слова которого приводит «Рейтинг Букмекеров». Экс-спортсмен подчеркнул, что шансы Лебедева немного уменьшает то, что Мчуну является левшой.

Бой состоится в Красноярске сегодня, 21 декабря, прямая трансляция будет доступна здесь.