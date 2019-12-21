Российская фигуристка Серафима Саханович рассказала об одном из самых сложных моментов в своей карьере.

По словам Саханович, ей было очень тяжело в тот период, когда она тренировалась в Академии Плющенко. Тренеров Юлию Лавренчук и Алексея Василевского, с которыми у фигуристки установились теплые отношения, уволили.

«В Москве я жила одна, и они мне очень сильно помогали. И у меня как будто забрали маму с папой», — рассказала Саханович, слова которой приводит Sport24.

Фигуристка призналась, что в то же время испытывала большие финансовые сложности и была вынуждена жить на 200 рублей в день. По словам Саханович, ей приходилось питаться растворимой кашей за три рубля и пить сладкий чай, чтобы получать хоть какие-то калории.

Саханович приняла решение рассказать Плющенко о своих сложностях. «Объяснила, что больше не могу снимать квартиру, а денег нет вообще. Сказала, что больше не могу оставаться в Москве. Он ответил: «Ну, тогда езжай к другому тренеру. Или заканчивай», — рассказала спортсменка.

После этого она вернулась в Санкт-Петербург, где теперь тренируется по руководством Ангелины Туренко. Следующим стартом с участием спортсменки станет чемпионат России, который будет проходить в Красноярске на следующей неделе.