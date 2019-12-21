Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов начнется готовиться к бою с американцем Тони Фергюсоном в Дагестане.

Об этом рассказали в команде спортсмена. «Хабиб традиционно начнет подготовку в Дагестане. Потом отправится в зал АКА в США», — сказал представитель команды, слова которого приводит ТАСС.

Бой между действующим чемпионом UFC в лёгкой весовой категории Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном состоится в Нью-Йорке 18 апреля 2020 года. На сегодняшний день 31-летний россиянин провёл 28 боёв в MMA, не потерпев ни одного поражения, Фергюсон в 28 встречах потерпел три поражения и одержал 25 побед.

Ранее Фергюсон заявил, что намерен сделать из Хабиба яичницу. «Да, будет яичница, детка. У этого парня проблема, и имя ей — Тони Фергюсон», — сказал американец.