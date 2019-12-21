Российская фигуристка Серафима Саханович поделилась мнением по поводу конфликта между Этери Тутберидзе с одной стороны и Евгением Плющенко с Татьяной Тарасовой — с другой. Спортсменка призналась, что согласна не со всеми вещами, сказанными Тутберидзе.

После того, как олимпийская чемпионка Алина Загитова объявила о приостановке карьеры, тренерский штаб группы Тутберидзе опубликовал пост, в котором в резкой и грубой форме раскритиковал Тарасову и Плющенко.

«Конечно, согласна не со всеми вещами там. Татьяну Анатольевну нельзя обижать. Она болеет за всех как за своих детей», — заявила Саханович, слова которой приводит Sport24.

Ранее Тарасова не захотела комментировать конфликт, спровоцированный Тутберидзе. «Идите к чертовой матери все вместе взятые!» — сказала Тарасова.