Бывший нападающий магнитогорского «Металлурга» Дмитрий Буйницкий пополнил состав омского «Авангарда».

Как сообщает официальный сайт команды, 22-летний белорусский форвард подписал контракт до конца сезона. Спортсмен будет выступать под 53-м номером.

Контракт Буйницкого с «Металлургом» был расторгнут вчера, 20 декабря. У игрока было трехлетнее соглашение на сто миллионов рублей. В нынешнем сезоне нападающий отыграл лишь девять матчей за магнитогорский клуб, не забросил ни одной шайбы и сделал результативную передачу.

Прошлый сезон Буйницкий провел с составе минского «Динамо», принял участие в 36 матчах и стал автором десяти заброшенных шайб.

По мнению президента «Авангарда» Максима Сушинского, у Буйницого есть хорошая мотивация, чтобы проявить себя.