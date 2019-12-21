Бывший главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти может возглавить итальянскую «Фиорентину» в том случае, если нынешний наставник команды Винченко Монтелла будет уволен со своего поста.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте, отставка Монтеллы может произойти уже в ближайшее время. «Фиорентина» идет на 14-м месте в турнирной таблице Серии А, после разгромного поражения от «Ромы» появились слухи о смене главного тренера.

По информации источника, команда рассматривает кандидатуру Спаллетти в качестве нового наставника. Также руководство обдумывает возможность приглашения Беппе Якини, Луиджи Ди Бьяджо и Давиде Баллардини.

Напомним, по завершении прошлого сезона Спаллетти был уволен из «Интера», однако по-прежнему связан с ним контрактом. Если он возглавит «Фиорентину», клуб будет вынужден выплатить «Интеру» компенсацию.