Олимпийская чемпионка Светлана Журова прокомментировала новость о том, что Следственный комитет России установил факт вмешательства Григория Родченкова в базу данных Московской антидопинговой лаборатории.

«Не исключаю, что этот аргумент достаточно долго держали в тайне, вытягивать его не собирались, если бы было всё нормально», — заявила Журова, слова которой приводит РИА Новости.

Но из-за того, что российским спортсменам не разрешили выступать под своим флагом, будет подана апелляция в CAS, где понадобятся серьёзные аргументы. Если доказать, что Родченков мог вносить изменения в данные, то это станет хорошим доводом в пользу России, уверена Журова.

Напомним, 9 декабря исполком WADA единогласно согласился с рекомендациями комитета по соответствию отстранить Россию от участия в соревнованиях на четыре года. Чистые атлеты смогут соревноваться в нейтральном статусе — без флага и гимна.