На четвертом этапе Кубка мира по лыжным гонкам завершилась квалификация женского спринта. Соревнования проходят в словенской Планице.

По итогам квалификации в четвертьфинал выходят тридцать спортсменок, показавших лучшее время. Они будут разделены на пять забегов по шесть человек в каждом.

С первым результатом финишировала швейцарка Лорьен Ван дер Граф. От России стадию квалификации преодолели три спортсменки — Нина Дуботолкина, Христина Мацокина и Наталья Непряева.

Дуботолкина стала лучшей из россиянок, она финишировала 18-й. Мацокина показала 19-е время, Непреява — 24-е.

Финальная часть соревнований состоится сегодня, 21 декабря, и начнется в 15:30 по московскому времени.