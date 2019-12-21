В словенской Планице проходит четвертый этап Кубка мира по лыжным гонкам. Сегодня, 21 декабря, состоялась квалификация мужского спринта, по итогам которой определились все участники четвертьфинала.

Согласно регламенту, в финальную часть соревнований выходят тридцать спортсменов, показавших лучшее время в квалификации. От России в топ-30 попали три лыжника: Александр Большунов, Глеб Ретивых и Андрей Краснов.

Лучшим из россиян стал Ретивых, он финишировал 14-м. Большунов показал 20-й результат, Краснов — 23.

Ранее завершилась женская квалификация, в четвертьфинал вышли Наталья Непряева, Нина Дуботолкина и Христина Мацокина.

Решающая часть соревнований состоится сегодня в 15:30.