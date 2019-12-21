В словенской Планице проходит четвертый этап Кубка мира по лыжным гонкам. В 15:30 по московскому времени стартовал спринт, в котором принимают участие шесть российских спортсменов.

В мужской команде квалификацию преодолели три лыжника: Александр Большунов, Глеб Ретивых и Андрей Краснов. Сергей Устюгов, Александр Терентьев и Андрей Собакарев не смогли пробиться в четвертьфинал.

У женщин в решающую стадию также вышли три россиянки: Наталья Непряева, Христина Мацокина и Нина Дуботолкина. Анна Грухвина, Екатерина Смирнова, Ольга Царева и Ольга Кучерук не смогли попасть в топ-30 и завершили выступление.

Напомним, словенский этап пропускают лидеры Кубка мира норвежцы Йоханнес Хетсфлот Клэбо и Тереза Йохауг, они готовятся к «Тур де Ски».