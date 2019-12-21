Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал победителем гонки преследования на этапе Кубка мира во французском Анси.

Бё преодолел дистанцию за 30 минут и 7 секунд, допустив один промах на первом огневом рубеже. Второе место у французского биатлониста Кентена Фийона-Майе (гонка без промахов), третье — у еще одного норвежца Ветле Шостада Кристиансена (один промах).

Лучший из россиян Александр Логинов не смог заехать в десятку сильнейших в гонке, он промахнулся один раз на последнем рубеже и приехал к финишу 13-м. Матвей Елисеев с одним промахом стал тридцатым, Никита Поршнев, допустив две ошибки на рубежах, стал тридцать первым.

Евгений Гараничев стал тридцать шестым, промахнувшись трижды. Эдуард Латыпов финишировал 46-м. Худший из россиян в гонке — Дмитрий Малышко, он стал лишь 51-м, сделав пять промахов.