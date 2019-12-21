Японская фигуристка Рика Кихира стала победительницей национального чемпионата в женском одиночном катании. Турнир в эти дни проходил в Токио.

Отметим, после короткой программы Рика Кихира лидировала с результатом 73,98 балла. За произвольную программу фигуристка набрала 155,22 балла, что дало в общей сумме 229,20 балла и позволило ей выиграть чемпионат Японии.

На втором месте расположилась Вакаба Хигучи, она набрала за два проката 206,61 балла. С бронзой чемпионата Японии можно поздравить Томоэ Кавабата, ее результат — 193,96 балла.

Многократная чемпионка Японии Сатоко Мияхара стала лишь четвертой на этом турнире, набрав 191,43 балла. Следом за ней в таблице финишировала Юхана Йокои с результатом в 190,21 балла. Прошлогодняя победительница чемпионата Японии Каори Сакамото стала лишь шестой, неудачно исполнив произвольную программу, в сумме она набрала 188,26 балла.