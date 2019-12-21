Российский биатлонист Матвей Елисеев высказал свои впечатления от выступления в гонке преследования на этапе Кубка мира во французском Анси.

В эфире телеканала «Матч ТВ» Елисеев отметил, что проблем с лыжами у него на трассе не возникло, однако ему уже необходим отдых. Биатлонист считает, что даже если и возникают проблемы с лыжами, то сложно винить в этом сервис-бригаду: она состоит всего из 4 человек, в то время как другие, более успешные сборные имеют по 9 сервисменов и шлифт-машины.

«У меня проблем с лыжами не было, но состояние просто ужас», — сказал Елисеев, добавив, что от завтрашнего масс-старта он может отказаться. «Во время четвертого круга были мысли: может, не надо?», — сказал биатлонист.

Напомним, Матвей Елисеев стал 30-м в гонке преследования в Анси, ухудшив результат спринта на 2 позиции.