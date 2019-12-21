В Анси стартовала женская гонка преследования, Миронова начнет гонку 4-й

Во французском Анси в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону стартовала женская гонка преследования.

Прямую трансляцию гонки можно посмотреть здесь.

Спортсменки получили стартовые номера в соответствии с местами, занятыми в спринте. Таким образом, первой в гонку преследования отправится норвежка Тириль Экхофф. Со второй позиции будет стартовать француженка Жюстин Бреза, с третьей — чешка Маркета Давидова.

Россиянка Светлана Миронова убежит в гонку с двадцатитрехсекундным отставанием, она финишировала в спринте с четвертым временем.