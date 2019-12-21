В Анси стартовала женская гонка преследования, Миронова начнет гонку 4-й

Во французском Анси в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону стартовала женская гонка преследования.
Прямую трансляцию гонки можно посмотреть здесь.
Спортсменки получили стартовые номера в соответствии с местами, занятыми в спринте. Таким образом, первой в гонку преследования отправится норвежка Тириль Экхофф. Со второй позиции будет стартовать француженка Жюстин Бреза, с третьей — чешка Маркета Давидова.
Россиянка Светлана Миронова убежит в гонку с двадцатитрехсекундным отставанием, она финишировала в спринте с четвертым временем.
Под 18-м номером будет стартовать Екатерина Юрлова-Перхт, под 28-м — Лариса Куклина. Кристина Резцова и Тамара Воронина в пасьют не попали, они заняли места вне том-60.
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