Российский теннисист Карен Хачанов проиграл сербу Новаку Джоковичу в матче за третье место на выставочном турнире в Абу-Даби — Mubadala World Tennis Championship.

Встреча на центральном корте «Зайед Спортс Сити» продлилась около часа и завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу Джоковича. В первой партии Хачанов пытался оказать сопротивление именитому сопернику, однако во второй партии не смог продемонстрировать достойную борьбу.

Напомним, Новак Джокович в полуфинале проиграл греку Стефаносу Циципасу, Карен Хачанов — испанцу Рафаэлю Надалю. Сегодня, 21 декабря Циципас и Надаль сыграют за победу на турнире в Абу-Даби. Прямую трансляцию встречи Циципаса и Надаля можно будет посмотреть здесь.

Изначально в турнире Mubadala World Tennis Championship должен был участвовать Даниил Медведев, однако он снялся из-за проблем с бедром.