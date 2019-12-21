Российский лыжник Глеб Ретивых дошел до полуфинала спринтерской гонки на этапе Кубка мира по лыжам в Планице.

В мужской спринтерской гонке Глеб Ретивых стал единственным россиянином, пробившимся в полуфинал. В этом забеге он показал четвертый результат и не будет бороться за медали. Отметим, Александр Большунов и Андрей Краснов не преодолели барьер четвертьфинала. Большунов в своем четвертьфинале стал четвертым, Краснов — пятым.

В женском спринте все участницы из России остановились на этапе четвертьфинала. Сквозь барьер квалификации прошли три лыжницы: Нина Дуботолкина, Наталья Непряева и Христина Мацокина. В третьем забеге Нина Дуботолкина стала лишь четвертой, проиграв победительнице Линн Сван более секунды.

Наталья Непряева в своем четвертьфинале финишировала третьей. Христина Мацокина претендовала на попадание в полуфинал, поскольку финишировала одновременно с немкой Софи Крель в пятом забеге, однако по фотофинишу осталась на третьей позиции.

Финальные забеги состоятся в Планице чуть позднее.