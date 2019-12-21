Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла гонку преследования на третьем этапе Кубка мира во французском Анси.

Спортсменка преодолела дистанцию за 29 минут и 41 секунду и допустила два промаха. Второе место у Ингрид Тандревольд, она проиграла лидеру 38 секунд и по итогам гонки смогла выйти на первое место в общем зачете Кубка мира. Третьей в гонке финишировала Лена Хэки из Швейцарии.

Лучшая из россиянок Лариса Куклина стала 14-й, она показала стрельбу без промахов и поднялась с 28-го места. Лидеру Куклина проиграла 2 минуты и 7 секунд. Екатерина Юрлова-Перхт финишировала 16-й, проиграв 2 минуты и 11 секунд. Светлана Миронова промахнулась шесть раз, переместившись с четвертого места на двадцатое. Экхофф Миронова проиграла две минуты и 22 секунды.