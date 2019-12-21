Стали известны победители спринтерских гонок на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в словенской Планице.

Лучшим в мужском спринте коньковым стилем стал француз Люка Шанава, он преодолел дистанцию за 2 минуты 14,41 секунды. Второе место у итальянца Федерико Пеллегрино, который проиграл лидеру на финише 0,4 секунды. Норвежец Эрик Валнес стал третьим, он проиграл 0,83 секунды.

Россиянин Глеб Ретивых дошел до полуфинала, Александр Большунов и Андрей Краснов выбыли на этапе четвертьфинала.

В женской спринтерской гонке победу одержала шведка Юнна Сундлинг, ее результат в финале — 2 минуты и 32,6 секунды. В финале за победу она сражалась с соотечетвенницей Стиной Нильссон: та уступила две десятых секунды и стала второй. Бронза этапа Кубка мира в Планице у американки Джулии Керн.

Россиянки Наталья Непряева, Христина Мацокина и Нина Дуботолкина выбыли из борьбы на стадии четвертьфинала.

Завтра на этапе Кубка мира по лыжам в Планице пройдут командные спринтерские гонки.