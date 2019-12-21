Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал о тех проблемах с лыжами, которые возникли у Александра Логинова на этапе Кубка мира во французском Анси.

В эфире телеканала «Матч ТВ» Хованцев заявил, что пообщался с Логиновым после окончания гонки преследования. По словам Хованцева, Логинов сказал, что лыжи были очень плохие.

«Я разговаривал с финским тренером, который видел на трассе, как Дале проезжал мимо Логинова на спуске. Как у нас говорят, прошивал», — отметил Хованцев, добавив, что такая же проблема у россиянина сложилась и в спринте. По словам тренера, структуры поменять не представляется возможным и будут выбираться лыжи из той же серии. Хованцев также заметил, что если погода останется такой же, что россиянам вновь придется столкнуться с той же проблемой.

Напомним, в гонке преследования в Анси Александр Логинов занял тринадцатое место, проиграв две позиции по сравнению со спринтом.