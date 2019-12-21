Петербургский волейбольный клуб «Зенит» обыграл нижневартовскую команду «Югра-Самотлор» в рамках регулярного чемпионата Суперлиги — высшего дивизиона чемпионата России по волейболу.

Встреча прошла в Нижневартовске и продлилась три партии, счет 3:0 в пользу «Зенита». Первая и вторая партии получились достаточно интригующими: 25:22, 29:27 в пользу петербургской команды. В последней партии «зенитовцы» действовали увереннее — 25:19 в пользу гостей.

Благодаря этой победе команда Туомаса Саммельвуо поднялась уже на пятую строчку, набрав 21 очко в чемпионате России. «Югра Самотлор» располагается на двенадцатом месте.

Ближайший домашний матч «Зенит» сыграет с кемеровским «Кузбассом» — бывшей командой Туомаса Саммельвуо. Игра пройдет 18 января. В рамках «Финала четырех» Кубка России по волейболу «Зенит» 25 декабря в Москве сыграет с местным «Динамо».