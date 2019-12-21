Мадридский «Реал» принял решение не приобретать в зимнее трансферное окно французского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Информацию об этом сообщает испанское издание Marca. Как стало известно испанским СМИ, представители «Реала» по телефону сообщили о своем решении агенту игрока Мино Райоле. Также специалиста попросили донести информацию до своего клиента.

Сообщается, что главной причиной такого решения стал серьезный прогресс полузащитника «Реала» Федерико Вальверде, также хорошо себя в аренде проявляет Мартин Эдегор. Наставник «Реала» Зинедин Зидан не видит смысла в срочном приобретении Погба.

Напомним, контракт Поля Погба с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2021 года, в текущем сезоне француз провел за клуб 5 матчей в рамках АПЛ, большую часть времени игрок восстанавливается от травмы.