Российская биатлонистка Светлана Миронова высказалась о своем выступлении в пасьюте на этапе Кубка мира во французском Анси.

Слова спортсменки приводит портал «Чемпионат». По мнению Мироновой, условия во время гонки преследования были хорошие, такой же была и трасса. «Лыжи работали неплохо, на рубеже допустила шесть промахов. Гонка, в принципе, неплохая», — отметила биатлонистка.

Как считает Миронова, сегодня ее состояние было нормальным, а вчера по непонятным причинам не получилось показать ход. «Шесть промахов — это плохо, да, но ходом было неплохо», — сказала Миронова.

По словам спорсменки, усталость после трех этапов уже чувствуется, однако осталась всего одна гонка, после чего команды отправятся домой.

Напомним, Светлана Миронова с шестью промахами стала 20-й в гонке преследования на этапе КМ в Анси.