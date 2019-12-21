Норвежская биатлонистка Ингрид Тандревольд рассказала о тренировочном процессе совместно с Тириль Экхофф, а также о том, как она настраивается на гонки.

Слова Тандревольд приводит портал «Чемпионат». По словам Тандревольд, с Экхофф она тренируется каждый день. «Я знаю, что нужно сделать, чтобы быть на вершине биатлона», — отметила биатлонистка, добавив, что они подстегивают друг друга, а в свободное время вместе веселятся.

«Перед гонкой я слушаю очень плохую музыку, а потом выхожу на гонку», — рассказала Тандревольд, отметив, что эта музыка — норвежская.

Напомним, Ингрид Тандревольд стала второй в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси и вышла на первое место в общем зачете Кубка мира, опередив итальянку Доротею Вирер.