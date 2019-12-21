В Санкт-Петербурге сегодня, 21 декабря, состоялся четвертый Международный забег Дедов Морозов. На На Дворцовой площади собралось множество людей в костюмах Деда Мороза, все они приняли участие в гонке на 2,5 километра.

Участвовать в забеге могли любые желающие: как дети, так и взрослые, а также целые команды. Дистанция забега прошла по Миллионной улице, затем по Аптекарскому переулку, а затем — по Набережной реки Мойки.

Лучшие фотографии с забега Дедов Морозов в Северной столице — в фоторепортаже Nevasport.