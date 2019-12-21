Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров вызвал на бой российского бойца ММА Александра Емельяненко.

В своем «Инстаграме» политик опубликовал видеозапись, в которой заявил, что сейчас в спортивном мире пошла мода вызывать на бой Александра Емельяненко.

«Я тоже решил это сделать. Но пока не определился, в каком виде спорта», — сказал Кадыров, предложив своим подписчикам выбрать, что будет зрелищнее — бокс или ММА. В конце глава Чечни добавил, что он полон решимости преподнести урок мастерства своему оппоненту.

«Постараюсь, чтобы урок не был долгим и скучным. Ну что, какие будут соображения?», — заключил Кадыров.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @za_kadyrova_95eng 21 Дек 2019 в 4:54 PST

Напомним, в ноябре Александр Емельяненко в бою по правилам бокса победил стронгмена Михаила Кокляева.