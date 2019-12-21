Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев высказал свое мнение о погодных условиях на этапе Кубка мира во французском Анси.

По словам Драчева, которые приводит портал РИА Новости, погодные условия в Анси были сложными, однако решение по отмене гонок принимает оргкомитет. «Кто плохо пробежал, считают, что нужно было отменить. Если спросить норвежцев, думаю, они скажут, что все хорошо», — сказал Драчев, отметив, что страдают от такой погоды не только биатлонисты. Трудности испытывают горнолыжники и фристайлисты.

«Есть вопросы и претензии у разных команд, у тех, кто не успел перестроиться на водные виды спорта», — отметил Драчев.

Напомним, за четыре гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Анси российские спортсмены попадали в десятку единожды — Светлана Миронова стала четвертой в спринте.