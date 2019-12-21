Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отреагировало на заявления Следственного комитета России по поводу вмешательства экс-руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в базу данных LIMS.

Ответ пресс-службы WADA относительно заявления Следственного комитета приводит агентство РИА Новости.

«Полную картину вы можете найти в нашем заявлении от 9 декабря, в соответствующих рекомендациях комитета по соответствию WADA и в отчете отдела расследований WADA», – ответили представители Всемирного антидопингового агентства.

Напомним, 9 декабря в Лозанне состоялось заседание исполкома WADA, на котором было принято решение отстранить Россию от международных спортивных соревнований сроком на четыре года, а также лишить страну возможности проведения больших спортивных турниров.