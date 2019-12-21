Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала о своем состоянии после гонки преследования на этапе Кубка мира во французском Анси.

Слова Куклиной приводит портал «Матч ТВ». По мнению биатлонистки, обе гонки в Анси дались ей трудно.

«Тяжело бежалось, очень тяжело. Не знаю, в чем проблема», — отметила спортсменка. Изначально Куклина думала, что пасьют дастся ей легче спринта, причины такого тяжелого состояния нужно обсудить с тренером.

Куклина отметила, что довольна своей стрельбой в гонке, с которой, наконец-то, справилась. «Рада, что выполнила эти критерии отбора и именно по своим результатам прошла на январские этапы», — сказала биатлонистка, отметив, что где-то необходимо отыскать силы на масс-старт.

Напомним, в гонке преследования в Анси Лариса Куклина стала четырнадцатой, поднявшись с 28-го места в спринте.