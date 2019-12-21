Олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Малышко поделился мнением по поводу своих выступлений на этапах Кубка мира, а также по поводу отбора в сборную через «Ижевскую винтовку».

Слова биатлониста приводит портал «Чемпионат». Малышко отметил, что сейчас он поедет домой, а что будет дальше — он не знает. «Усталость просто зашкаливает», — сказал биатлонист, отметив, что он настраивался на гонки и не вникал в критерии отбора в сборную.

По словам Малышко, он никогда не боялся отборов, на «Ижевскую винтовку» он ездил и раньше, но ничего удивительного эти соревнования не показали.

«У меня чёткая позиция: если хочешь закончить сезон, езжай на «Ижевскую винтовку», — сказал биатлонист, добавив, что если хочет продолжать выступления в сезоне, необходимо спокойно восстанавливаться.

Напомним, Дмитрий Малышко не сумел отобраться на январские этапы Кубка мира в сборную России согласно критериям, принятым СБР.