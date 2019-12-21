Российский боксер, экс-чемпион мира Денис Лебедев уступил представителю ЮАР Табисо Мчуну.

Боксерский вечер прошел сегодня, 21 декабря, во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина в Красноярске.

Бой Мчуну и Лебедева значился главным поединком вечера. Спортсмены продержались на ринге все раунды, и победитель был определен решением судей. Счет в бою 120-107, 119-108, 115-112, единогласным решением победу одержал Мчуну.

Боксер из ЮАР стал обладателем серебряного пояса WBC.

Отметим, поединок против Мчуну стал для Дениса Лебедева первым после возобновления карьеры: пауза в выступлениях длилась больше года. Последний раз Лебедев выходил на боксерский поединок в ноябре 2018 года против Майка Уилсона, тогда арбитры присудили победу российскому боксеру.