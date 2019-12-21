Петербургский СКА проведет матч против магнитогорского «Металлурга» в регулярном чемпионате КХЛ. Встреча пройдет в «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга, начало матча назначено на 17:00 по московскому времени.

На неделе СКА провел матч на футбольном стадионе: на «Газпром-арене» команда Алексея Кудашова уступила московскому ЦСКА со счетом 1:0. Это поражение прервало двенадцатиматчевую победную серию СКА в чемпионате.

За 39 матчей СКА набрал 54 очка и располагается на втором месте в турнирной таблице Западной конференции.

Магнитогорский «Металлург» за 39 туров набрал всего 43 очка и идет девятым в таблице Восточной конференции, не попадая в зону плей-офф.

В этом сезоне СКА и «Металлург» уже играли между собой, встреча прошла в Магнитогорске и завершилась победой СКА со счетом 3:1.