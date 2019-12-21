Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе, российский боксер Денис Лебедев рассказал о том, продолжит ли он спортивную карьеру после поражения от южноафриканского боксера Табисо Мчуну.

Слова боксера цитирует портал ТАСС. В ответ на вопрос журналистов о том, продолжит ли боксер только что возобновившуюся карьеру, Лебедев ответил: «Наверное, нет. Какой смысл? Я должен был выигрывать у Табисо, но не выиграл».

Напомним, бой Лебедева и Табисо Мчуну прошел в Красноярске, победу единогласным судейским решением одержал боксер из ЮАР. Этот поединок стал для Дениса Лебедева первым после годичного перерыва и официального завершения карьеры — последний раз на ринг он выходил в ноябре 2018 года. Сейчас Денису Лебедеву 40 лет.