На третьем этапе Кубка мира во французском Анси пройдет заключительная гонка — женский масс-старт.

Начало гонки назначено на 16:15 по московскому времени. Спортсменки пробегут дистанцию в 12,5 километров и пройдут четыре огневых рубежа.

В список участниц масс-старта попали три российских биатлонистки: Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт и Лариса Куклина. На данный момент 8-е место в общем зачете Кубка мира занимает Миронова, Юрлова и Куклина расположились на 19-й и 20-й позиции. С этих мест они и будут стартовать в гонке. На первой стартовой линии будут располагаться две норвежки — Тириль Экхофф и Ингрид Тандревольд, а также итальянка Доротея Вирер.

Всего в гонке примут участие тридцать спортсменок: 25 лучших участниц по зачету Кубка мира, а также пять лучших биатлонисток на этапе в Анси.