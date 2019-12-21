Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозеров рассказал о том, какие изменения будут в составе команды на январских этапах Кубка мира.

В интервью порталу «Матч ТВ» Белозеров заявил, что Карим Халили в декабре работал на Кубке IBU очень точечно и целенаправленно. «Он, конечно, по критериям у нас попадает на этапы Кубка мира. И мы обязательно его пригласим», — сказал Белозеров, добавив, что не собирается делать Халили запасным.

Тренер добавил, что в случае приглашения в команду Карима Халили из основной сборной, скорее всего, выпадет Эдуард Латыпов.

Напомним, Карим Халили идет шестым в общем зачете Кубка IBU, за несколько этапов он набрал 235 очков. Эдуард Латыпов же — худший по очкам из сборной России на Кубке мира, он располагается на 53-м месте в тотале.