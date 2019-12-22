В рамках четвертого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в словенской Планице сегодня, 22 декабря, состоятся два командных спринта.

Финальные забеги стартуют в 13:10 по московскому времени.

В женском командном спринте примут участие две российские команды. В старт-листе на сайте FIS на гонку заявлены дуэты Христина Мацокина – Нина Дуботолкина, Анна Грухвина – Екатерина Смирнова.

В мужском командном спринте также поучаствую два российских дуэта. Стартовать в спринтерской гонке будут Андрей Краснов – Глеб Ретивых, а также Андрей Собакарев – Александр Терентьев

Отметим, в гонке не примут участие лидеры мужской и женской сборной Наталья Непряева и Александр Большунов, они также неудачно выступили в личной спринтерской гонке на этапе, дойдя до четвертьфиналов.