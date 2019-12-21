Испанский теннисист, первая ракетка мира Рафаэль Надаль обыграл представителя Греции Стефаноса Циципаса в финале выставочного турнира Mubadala World Tennis Championship. Турнир проходил в Абу-Даби с 19 по 21 декабря.

Встреча заняла три сета, теннисисты провели на корте более трех часов. Счет по сетам 7:6, 5:7, 6:7 в пользу Надаля. Первый и третий сет завершался тай-брейками. Первый сет удалось вытащить Циципасу, счет по тай-брейку 7:3. С таким же счетом выиграл тай-брейк в третьем сете Рафаэль Надаль.

Напомним, третье место на турнире Mubadala World Tennis Championship занял серб Новак Джокович, который в матче за бронзу обыграл россиянина Карена Хачанова. Пятое место на турнире занял россиянин Андрей Рублев, одолевший в двух сетах Чжуна Хена.