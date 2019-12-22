На третьем этапе Кубка мира по биатлону сегодня, 22 декабря, состоится мужская гонка с общего старта.

Начало масс-старта назначено на 14:10 по московскому времени.

Сборную России по биатлону в гонке будут представлять три спортсмена: Александр Логинов, Матвей Елисеев и Никита Поршнев. Логинов имеет пятую позицию в общем зачете Кубка мира, Елисеев — десятую. Поршнев пробился в масс-старт как один из лучших на этапе в Анси, он будет стартовать с 30-й позиции.

Отметим, в спринте и пасьюте представители мужской сборной России даже не могли войти в десятку сильнейших: лучший из россиян Александр Логинов финишировал одиннадцатым и тринадцатым.