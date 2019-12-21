Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский, работавший в тренерском штабе Леонида Слуцкого в «Витессе», рассказал о том, кто был против ухода тренера из клуба.

По словам Яровинского в программе «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер», Слуцкий имел следующую логику: если тренер проигрывает с командой пять матчей подряд, то он должен уйти.

«Руководство клуба отговаривало его. В частности, президент «Витесса». Они все очень не хотели, чтобы он уходил», — отметил Яровинский, добавив, что российская пресса преувеличила масштабы кампании SlutskyOut. По словам Яровинского, в клубе постоянно обсуждали проблемы все вместе, а также пути их решения.

Напомним, Леонид Слуцкий в декабре покинул голландский «Витесс», а на этой неделе стал главным тренером казанского «Рубина».