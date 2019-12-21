В Катаре наконец-то был разыгран последний футбольный трофей года — клубный чемпионат мира завершился победой «Ливерпуля» над Фламенго. Снег в горах Анси продолжает таять, как и успехи российских биатлонистов: в обеих гонках преследования наши спортсмены показали невысокие результаты.

Денис Лебедев проиграл первый бой после возобновления карьеры и вновь решил ее завершить — эти и другие новости в традиционной подборке от Nevasport.

Лебедев уступил Мчуну судейским решением на боксерском вечере в Красноярске

Российский боксер, экс-чемпион мира Денис Лебедев уступил представителю ЮАР Табисо Мчуну. На боксерском вечере в Красноярске Лебедев потерпел поражение судейским решением. Счет в бою 120-107, 119-108, 115-112, единогласным решением победу одержал Мчуну. Боксер из ЮАР стал обладателем серебряного пояса WBC. Поединок против Мчуну стал для Дениса Лебедева первым после возобновления карьеры, больше боев боксер проводить не планирует.

«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира, победный гол — у Фирмино

Английский «Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира по футболу, в финальном матче обыграв бразильский «Фламенго». Матч прошел в Дохе, Катар, и завершился со счетом 1:0. Победитель матча был определен в дополнительное время, поскольку основное завершилось со счетом 0:0. На 99-й минуте встречи победный гол забил Роберто Фирмино.

Экхофф выиграла гонку преследования в Анси, Куклина — четырнадцатая

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла гонку преследования на третьем этапе Кубка мира во французском Анси. Второе место у Ингрид Тандревольд, она проиграла лидеру 38 секунд и по итогам гонки смогла выйти на первое место в общем зачете Кубка мира. Третьей в гонке финишировала Лена Хэки из Швейцарии. Лучшая из россиянок Лариса Куклина стала 14-й, она показала стрельбу без промахов и поднялась с 28-го места. Екатерина Юрлова-Перхт финишировала 16-й, проиграв 2 минуты и 11 секунд. Светлана Миронова промахнулась шесть раз, переместившись с четвертого места на двадцатое.

Бё выиграл гонку преследования на этапе КМ в Анси, Логинов — тринадцатый

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал победителем гонки преследования на этапе Кубка мира во французском Анси. Второе место у французского биатлониста Кентена Фийона-Майе, третье — у еще одного норвежца Ветле Шостада Кристиансена. Лучший из россиян Александр Логинов промахнулся один раз на последнем рубеже и приехал к финишу 13-м. Матвей Елисеев с одним промахом стал тридцатым, Никита Поршнев стал тридцать первым. Евгений Гараничев стал тридцать шестым, промахнувшись трижды. Эдуард Латыпов финишировал 46-м. Худший из россиян в гонке — Дмитрий Малышко, он стал лишь 51-м, сделав пять промахов.

Ретивых дошел до полуфинала спринта на КМ в Планице, Непряева и Большунов выбыли ранее

Российский лыжник Глеб Ретивых дошел до полуфинала спринтерской гонки на этапе Кубка мира по лыжам в Планице. Он стал единственным россиянином, зашедшим так далеко в коньковом спринте: Александр Большунов и Андрей Краснов не преодолели барьер четвертьфинала. В женском спринте все участницы из России остановились на этапе четвертьфинала — Нина Дуботолкина, Христина Мацокина и Наталья Непряева. Победу в спринтерской гонке одержали Люка Шанава и Юнна Сундлинг.

У Следственного Комитета есть информация, что Родченков изменил Московскую базу данных при передаче WADA

Следственный комитет России располагает информацией о том, что бывший директор Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков передал WADA измененную версию базы данных. Сообщается, что происхождение и достоверность имеющихся в нём сведений пока не установлены.

Хачанов проиграл Джоковичу и занял четвертое место на турнире в Абу-Даби

Российский теннисист Карен Хачанов проиграл сербу Новаку Джоковичу в матче за третье место на выставочном турнире в Абу-Даби — Mubadala World Tennis Championship. Встреча на центральном корте «Зайед Спортс Сити» продлилась около часа и завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу Джоковича. Таким образом Джокович стал обладателем бронзовой награды турнира, Карен Хачанов занял четвертое место.

Надаль обыграл Циципаса и стал победителем выставочного турнира в Абу-Даби

Испанский теннисист, первая ракетка мира Рафаэль Надаль обыграл представителя Греции Стефаноса Циципаса в финале выставочного турнира Mubadala World Tennis Championship. Встреча заняла три сета, теннисисты провели на корте более трех часов. Счет по сетам 7:6, 5:7, 6:7 в пользу Надаля. Первый и третий сет завершался тай-брейками. Первый сет удалось вытащить Циципасу, счет по тай-брейку 7:3. С таким же счетом выиграл тай-брейк в третьем сете Рафаэль Надаль.