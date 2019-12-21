Японская фигуристка Рика Кихира поделилась мнением по поводу выступления на чемпионате Японии в Токио, а также по поводу усложнения программ по ходу сезона.

В интервью Japan Times Кихира заявила, что была не в лучшем состоянии на национальном чемпионате, поэтому сосредоточилась на себе и делала только те элементы, в которых точно была уверена.

«Две фигуристки передо мной выступили не очень хорошо, это немного сбило меня», — отметила фигуристка.

По словам Кихиры, она допустила ошибку в короткой программе, но на чемпионате мира хочет откататься чисто. «Там я сделаю четверной сальхов и тройной лутц», — заключила Кихира. По ходу сезона она предпринимала всего лишь одну попытку четверного сальхова, а также не исполняла тройной лутц.

Напомним, сегодня Рика Кихира впервые стала чемпионкой Японии, она выиграла как короткую, так и произвольную программы.