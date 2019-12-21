Российская фигуристка Серафима Саханович рассказала о моменте карьеры, когда она тренировалась в группе Этери Тутберидзе.

В интервью порталу Sport24 Саханович рассказала, что в группе Тутберидзе она начала входить в осознанный возраст.

«У Тутберидзе мне очень нравилось. Мы были с Женей Медведевой лучшими подружками, да и вообще был в группе дружный коллектив», — отметила фигуристка, добавив, что они вместе ездили на соревнования, много работали на тренировках. От того периода у Саханович осталось много хороших эмоций, иногда спортсменке кажется, что это было сном.

Саханович также добавила, что продолжает общение с Евгенией Медведевой, но в основном, когда они находятся на соревнованиях, вне их сложно поддерживать общение.

Напомним, сейчас Серафима Саханович тренируется у Ангелины Туренко в Санкт-Петербурге.