Английский «Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира по футболу, в финальном матче обыграв бразильский «Фламенго».

Турнир прошел в катарской Дохе, финальный матч завершился со счетом 1:0 в пользу англичан.

Основное время матча завершилось со счетом 0:0, в дополнительное время судья изначально назначил пенальти в ворота «Фламенго», однако после просмотра эпизода в видеоповторе отменил одиннадцатиметровый удар.

Уже в первый дополнительный тайм счет открыл бразильский нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино, гол был забит на 99-й минуте встречи. Автором голевой передачи в этой атаке стал Садио Мане.

«Ливерпуль» впервые в истории клуба стал обладателем этого трофея, в 2005 году в финале английская команда проиграла бразильскому «Сан-Паулу».