В словенской Планице продолжается четвертый этап Кубка мира по лыжным гонкам. Сегодня, 22 декабря, состоятся два командных спринта — мужской и женский.

В 13:00 по московскому времени начнется прямая трансляция соревнований. Она будет доступна на официальном сайте Первого канала, перейти на страницу эфира можно по ссылке.

В женской гонке примут участие две российские команды. За первую побегут Анна Грухвина и Екатерина Смирнова, за вторую — Нина Дуботолкина и Христина Мацокина. Наталья Непряева гонку пропустит.

У мужчин также будут выступать две команды, в состав первой вошли Андрей Краснов и Глеб Ретивых, за вторую на старт выйдут Александр Терентьев и Андрей Собакарев. Александр Большунов не примет участие в гонке.

Напомним, Большунов и Непряева накануне выступили в индивидуальном спринте, но не смогли побороться за медали.

Лидеры общего зачета норвежцы Йоханнес Клэбо и Тереза Йохауг этап в Планице пропускают.