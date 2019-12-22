В Анси (Франция) продолжается третий этап Кубка мира по биатлону. Сегодня, 22 декабря, в заключительный день соревнований состоится мужской масс-старт, спортсмены начнут гонку в 14:10 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

По итогам гонки преследования в масс-старт отобрались три россиянина: Александр Логинов, Матвей Елисеев и Никита Поршнев. Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Дмитрий Малышко в число участников гонки не попали.

Напомним, на данный момент лидером общего зачета Кубка мира идет норвежец Йоханнес Бё, он набрал 314 очков. На второй строчке располагается его старший брат Тарьей с 265 очками. Замыкает тройку лидеров француз Кентен Фийон-Майе, у которого 238 баллов.

Лучшим из россиян идет Александр Логинов, у него 235 баллов. Столько же у француза Симона Дестье, спортсмены занимают 4 и 5 места.