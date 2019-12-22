Петербургский СКА на своей арене примет магнитогорский «Металлург» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра будет проходить в «Ледовом дворце» сегодня, 22 декабря, и начнется в 17:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна на официальном сайте СКА.

На данный момент команда Алексея Кудашова располагается на втором месте турнирной таблицы Западной конференции, имея в своем активе 54 очка после 39 матчей. Петербургские армейцы уступают лишь ЦСКА, у которого на одно очко больше.

«Металлург» занимает девятое место в таблице Восточной конференции, набрав 43 очка в 39 встречах.

В предыдущем матче СКА проиграл ЦСКА на «Газпром-Арене», прервав серию из двенадцати побед. «Металлург», напротив, в прошлой встрече одержал победу, обыграв «Нефтехимик» в серии буллитов.