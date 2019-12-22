В рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в Анси (Франция), состоится женский масс-старт. Спортсменки уйдут в гонку в 16:15 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

Биатлонисткам предстоит преодолеть 12,5 километров с четырьмя огневыми рубежами. За каждый промах предусмотрено прохождение штрафного круга.

По итогам гонки пресс-следования в масс-старт отобрались три россиянки — Светлана Миронова, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт. Миронова получила восьмой стартовый номер, Юрлова-Перхт — 19-й, Куклина — 20-й. Тамара Воронина и Кристина Резцова не попали в пасьют и масс-старт.

На данный момент лидером общего зачета Кубка мира идет норвежка Ингрид Тандревольд. На второй строчке располагается итальянка Доротея Вирер, на третьей — норвежка Тириль Экхофф.