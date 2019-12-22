Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев уверен, что WADA отстранило Россию на основании показаний экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Специалист подчеркнул, что другие факторы не были учтены.

«Решение исполкома WADA строится только на показаниях Родченкова, его мнение считается главным, приоритетным. И все остальное не рассматривается априори», — заявил Драчев, слова которого приводит РИА Новости.

Он призвал WADA разобраться в ситуации и рассмотреть информацию, установленную Следственным комитетом. Драчев подчеркнул, что в данной ситуации должна быть персональная ответственность, а не наказание для всей страны.

Напомним, WADA отстранило Россию за манипуляции с данными московской лаборатории. Вчера следственный комитет заявил, что базу удаленно посещали из США и Германии, а также вносили в неё изменения. Однако WADA данные сведения не рассмотрело.